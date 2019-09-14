نفت السلطات السعودية أن يكون للهجوم الذي وقع صباح اليوم السبت في معامل شركة أرامكو النفطية في بقيق في المنطقة الشرقية، أي تأثير على إمدادات المملكة من النفط.
ومن جهة أخري أفادت وكالة "رويترز" نقلاعن ثلاثة مصادر مطلعة أن إنتاج وصادرات المملكة السعودية من النفط تضررت بعد تعرض معملين تابعين لشركة "أرامكو" لهجوم بطائرات مسيرة فجر اليوم السبت.
وأكد أحد المصادر التي لم يكشف عن هويتها أن الهجوم "أثر على إنتاج 5 مليون برميل من النفط في اليوم"، ما يعادل نصف إنتاج المملكة حاليا.
وتعد "أرامكو" أكبر شركة نفط في العالم، وقد أعلنت مؤخرا أنها جنت أرباحا خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 46.9 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: تعطل إمدادات النفط السعودية بعد الهجوم على "أرامكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.