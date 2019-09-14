رويترز: تعطل إمدادات النفط السعودية بعد الهجوم على "أرامكو"

نفت السلطات السعودية أن يكون للهجوم الذي وقع صباح اليوم السبت في معامل شركة أرامكو النفطية في بقيق في المنطقة الشرقية، أي تأثير على إمدادات المملكة من النفط.

ومن جهة أخري أفادت وكالة "رويترز" نقلا

عن ثلاثة مصادر مطلعة أن إنتاج وصادرات المملكة السعودية من النفط تضررت بعد تعرض معملين تابعين لشركة "أرامكو" لهجوم بطائرات مسيرة فجر اليوم السبت.

وأكد أحد المصادر التي لم يكشف عن هويتها أن الهجوم "أثر على إنتاج 5 مليون برميل من النفط في اليوم"، ما يعادل نصف إنتاج المملكة حاليا.

وتعد "أرامكو" أكبر شركة نفط في العالم، وقد أعلنت مؤخرا أنها جنت أرباحا خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 46.9 مليار دولار.