الحوثيون: 10 طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي السعودية

اعلن متحدث بإسم ​القوات المسلحة​ اليمنية التابعة لحركة "انصارالله" ان "سلاح الجو المسير ينفذ عملية واسعة بعشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرقي ​السعودية​"، ولفت الى ان استهداف حقلي بقيق وخريص من أكبر العمليات في العمق السعودي وسميت بعملية "توازن الردع الثانية".

واعتبر المتحدث بأنه عملية استهداف حقلي بقيق وخريص تأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على جرائم العدوان والحصار، ولفت الى ان عملية "توازن الردع الثانية" جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ورصد مسبق وتعاون، واعدا النظام السعودي بأن عملياتنا القادمة ستتسع وستكون أشد إيلاما طالما استمر عدوانه وحصاره.

وكانتالداخلية السعوديةاعلنت ان حريق ارامكو كان نتيجة استهداف المعملين بطائرات بدون طيار.