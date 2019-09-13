عرض عسكرى نسائى فى السعودية لأول مرة

أعد فريق «حفلات المودة التطوعى»، استعراضا عسكريا نسائيا، وهو الأول من نوعه فى المملكة العربية السعودية، لمناسبة قرب «اليوم الوطنى السعودى».

وضمن الاستعراض النسائى العسكرى، فريق «حفلات المودة التطوعى»، سيجرى فى المعارض المحلية النسائية والمدارس والاحتفالات الوطنية الرسمية، بينما سيتم استعراض الفرقة العسكرية الرجالية على مسارح الاحتفالات الوطنية الرسمية المخصصة للعائلات والرجال.

ويتكون العرض العسكرى من مجموعة فقرات، منها: السلام الملكى، المشاة العسكرية،

الاستعراض بالسلاح، إلقاء شعر وطنى، مداهمة عسكرية بسيطة.

وقالت مودة أحمد المحمدى، المسؤولة الإعلامية للفريق إن «مشاهدة الاستعراض العسكرى مرغوبة بشدة، سواء من الرجال أو النساء، وكما هو مشهور لدى الرجال قررنا أن ننشره بين المجتمع النسائى لتجسيد شكل الجندى داخل الاحتفالات الوطنية النسائية الرسمية»، وأكدت: «إن بلغنا قصارى جهدنا لن

نستطيع تجسيد جهود جنود الوطن، لأن ما يبذلونه من جهود يتطلب الكثير، بحكم اختلاف الفروق الجسدية بين الجنسين، ولكننا أحببنا تجسيد هذا المظهر فى المجتمع النسائى بشكل مبسط ولائق، لزيادة جذب النساء إلى تعظيم هذه القوة الكبرى».

ويذكر أن المملكة السعودية تحتفل باليوم الوطنى لتوحيد المملكة، فى 23 سبتمبر من كل عام، حيث إن هذا التاريخ يعود إلى تاريخ المرسوم الملكى الذى أصدره الملك عبدالعزيز فى العام 1932 بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.