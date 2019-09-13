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نقل الرئيس التونسي السابق بن علي إلى مستشفى بالسعودية

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الان تتابع نقل الرئيس التونسي السابق بن علي إلى مستشفى بالسعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

قال محامي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي لرويترز إن بن علي يعاني “أزمة صحية” وتم نقله للمستشفى في ، حيث يقيم منذ 2011.

وتجري تونس يوم الأحد المقبل (15 سبتمبر/أيلول) انتخابات رئاسية مبكرة بينما تواصل طريقها نحو الديمقراطية الكاملة منذ الاحتجاجات الشعبية التي أزاحت الرئيس بن علي (83 عاما) عن الحكم وفجرت انتفاضات الربيع العربي في المنطقة، وبدأت اليوم في الخارج.

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وهذه أول مرة منذ الإطاحة ببن علي قبل نحو ثماني سنوات التي يتحدث فيها محاميه أو أسرته علنا عن حالته الصحية.

ولم يصدر بن علي بيانات منذ أن غادر إلى السعودية.

وقال منير بن صالحة محامي بن علي لرويترز “أبلغتني ابنته حليمة أنه نُقل للمستشفى وهو يعاني زمة صحية لا علاقة لها بالسرطان، وحالته مستقرة الآن”.

ولم يعط بن صالحة مزيدا من التفاصيل عن وضع بن علي الصحي.

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