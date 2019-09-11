بالفيديو: صناديق ضخمة مملوءة بالدولارات في مطار دبي

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تمكنت السلطات الأمنية في مطار دبي الدولي من ضبط شحنة كبيرة من الصناديق المملوءة بالدولارات، إشارة الى أن الأموال التي تم ضبطها، قد سرقت من خزينة العراق والتي تقدر بمئات مليارات الدولارات وهي على متن طائرة عراقية خاصة تابعة لنوري المالكي، برفقة ثلاثة مسؤولين عراقيين.

والأموال المضبوطة تم إعدادها لتهريبها إلى دولة أوروبية. وأشارت معلوف أن الأموال المضبوطة تعادل ميزانية 10 دول عربية لـ 5 سنوات.

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المصدر وكالات