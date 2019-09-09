



أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، الإثنين 9 سبتمبر/أيلول 2019 إلغاء رسوم تكرار العمرة والبالغة 2000 ريال سعودي (533 دولاراً)، وإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور.



وحسب صحيفة «عكاظ» السعودية، قال بنتن إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030.



وقال وزير الحج والعمرة: «إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر فى عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التى تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان».



وأشار إلى أن هذا القرار يأتي «وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها السعودية لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان».



وبلغ عدد المعتمرين من الخارج العام الماضي نحو 6.8 مليون معتمر، حسب بيانات وزارة الحج السعودية.



كانت السعودية فرضت في 2016 رسوماً على العمرة الثانية وما بعدها بقيمة 2000 ريال لكل مرة، بعد تراجع إيراداتها بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عن مستويات منتصف 2014.

المصدر: الاناضول

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة وتعيد هيكلة تأشيرات الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.