بعد قرار الحكومة.. وداعا للتوك توك.. تعرف على سيارات ’’ميني فان‘‘ الجديدة وأسعارها

كتب: ضياء السقا

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، تعمل بالغاز الطبيعي.

جاء ذلك في اجتماع حضره وزيرا المالية، والتنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولو الجهات المعنية.

من جانبه، أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر شاشة «النهار»، أنه «سينتهي استخدام التوك توك ويتحول لخردة»، موضحًا: "الحكومة ستشتري التوك توك من الملاك وتخصم ثمنه من سعر سيارة توفرها بقرض ميسر لتحل السيارة محل التوك توك "وده شيء شبيه بمشروع التاكسي الأبيض، ومشروع استبدال الميكروباصات التي تعمل بالسولار".

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن التوك توك يوفر عددًا كبيرًا من فرص العمل، لافتا إلى أن مصر بها 260 ألف مركبة مسجلة رسميًا، مرجحا أن يكون العدد الفعلي والحقيقي لها يتجاوز ذلك الرقم.

وأشار سعد، إلى أن رئيس الوزراء وجه بعقد اجتماع قريبًا مع مصنعي «التوك توك»، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات «الميني فان» على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقًا على تخفيض إنتاجهم من مركبات «التوك توك»، تمهيدًا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.

وشدد سعد على أن وزير المالية أبدى موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيرًا إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقًا، ومستعدة لبدء تنفيذ هذا البرنامج.

ما هي الميني فان؟

-الميني فان هي سيارة تشبه في هيئتها سيارات النقل وإنما تختلف في تربيعتها تستخدم لنقل الركاب وتسع من ٦ ل ٧ أفراد مصممة بطريقة طولية مع صالون واسع وطويل أي غرفة داخلية كبيرة، فالميني فان ستوفر علي المواطنين الوقت وستكون مريحة أكثر وأيضا أكثر أمانا من وسيلة التوك توك.

-سيارات «المينى فان» المقرر طرحها ضمن المشروع الحكومي، تعمل بالغاز الطبيعى.

-تتميز سيارات الـ"ميني فان" بأنها المثالية للعائلات الكبيرة التي ترغب في امتلاك سيارة جديدة تتسع لجميع أفراد العائلة وبأسعار اقتصادية، كما انها مناسبة للعمل كسيارة أجرة تصطحب عدد كبير من الأفراد.

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أسعار الميني فان

وفي سياق متصل، نشرت بوابة الفجر، أسعار سيارات ميني فان المتواجدة حاليا بالأسواق المصرية، وجاءت كالتالي:

-" كينبو ميني فان" موديل 2017 بمحرك 1400 سي سي بقوة 95 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 4 سرعات، وهي السيارة بفئة واحدة بباب خلفي جرار، ويبلغ سعرها الرسمي 120.000 جنيه.

-سوزوكي "APV" موديل 2018 بأسعار رسمية 137.000 جنيه، وتتسع إلى سبعة أفراد بالإضافة إلى السائق، وتعمل بمحرك 1000 سي سي بقوة 50 حصان وناقل حركة يدوي من 4 سرعات.

-سيارة كيتون "M70" موديل 2017 بمحرك 1500 سي سي بقوة 86 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات وتستوعي مقصورتها حتى سبعة أفراد، وتبدأ أسعارها الرسمية 148.000 جنيه.

-فولكس فاجن كادي موديل 2018، بسعر 365.000 جنيه، وبمحرك 1600 سي سي بقوة 110 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، ومن أبرز ما تتميز به السيارة مساحة الشنطة الخلفية التي تصل إلى 920 لترًا.

-" فيات دوبلو" 2018، العائلية متوفرة بفئتين، الأولي تأتي بـ 5 مقاعد، والثانية سباعية المقاعد، وتستمد دوبلو طاقتها من محرك سعة 1.4 لتر بقوة 77 حصان، وتبدأ أسعار دوبلو من 249.900 جنيه للفئة الأولي خماسية المقاعد، أما النسخة سباعية المقاعد فيبلغ سعرها الرسمي 256.900 جنيه، وسيارة فيات مرتبطة بناقل حركة يدوي، وتصل السعة اللترية لوحدة التخزين الخلفية إلى 750 لتر.

ملحوظة هامة:

أسعار سيارات الميني فان، ضمن المشروع الحكومي، ستكون مخفضة عن الأسعار المتواجدة حاليا بالأسواق، حيث أكد متحدث مجلس الوزراء أنه سيتم مصادرة التوك توك وتحويله لـ"خردة" أو حديد، وسيتم تحديد قيمة مالية له تخصم من سعر السيارات الجديدة وباقي المبلغ يسدد على عدة سنوات من خلال قرض ميسر.

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