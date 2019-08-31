زيدان يلمح لإبرام صفقات نارية في اللحظات الأخيرة

رياضة 2019-08-31 | 14:47 المصدر: 1,990 مشاهدة أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن ناديه قد يقوم بصفقات من العيار الثقيل قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.



ويستعد الميرنجي لمواجهة فياريال غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة وأضاف زيدان في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الملكي مع فياريال: "صفقة في اللحظة الأخيرة؟ حتى يوم الإثنين (آخر أيام الميركاتو بأوروبا) يمكن أن يحدث كل شيء، قنبلة أو قنبلتان، ولكن الشيء المهم هو مباراة الغد".ويستعد الميرنجي لمواجهة فياريال غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني وتابع: "قبل أي شيء أريد أن أرسل حب ودعم الفريق بالكامل إلى لويس إنريكي وعائلته، وليس لدي كلمات أخرى لأنه موقف صعب جدًا".

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