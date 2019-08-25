بوغبا يرد على الهجوم العنصري ضده

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، على هجوم عنصري تعرض له على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، في أعقاب إهداره ركلة جزاء أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوغبا عبر حسابه على "تويتر": "لقد عانى أجدادي ووالدي كي أصبح حرًا اليوم، للعمل، وأخذ الحافلة، للعب كرة القدم".

وأضاف: "الإهانات العنصرية نتيجة جهل، فهي قد تجعلني أقوى وتحفزني للقتال من أجل الجيل المقبل".

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ومن جانبه، علق أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على الواقعة قائلًا: "بول بخير.. شخصيته قوية وهذا الهجوم سيجعله أقوى.. لا أستطيع تصديق أننا نجلس هنا في عام 2019، ونتحدث عن هذه الحالات".

وتابع: "وسائل التواصل الاجتماعي هي مكان يمكن للناس، كما قال ماغواير، أن يختبئوا خلفه.. على السلطات أن تفعل شيئًا حيال هؤلاء الذين ينشرون الكراهية".

وأتم بقوله: "أشعر بالأسف تجاههم حقًا.. بالتأكيد يواجهون مشكلات تجعلهم يقومون بذلك".