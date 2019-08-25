فيديوجراف.. 4 معلومات عن فاتي موهبة برشلونة المنتظرة أمام ريال بيتيس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواجه نادي برشلونة نقصا عدديا هجوميا خلال مواجهة ريال بيتيس، يوم الأحد، بالجولة الثانية من الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو".

ويفقد برشلونة جهود كل من نجومه ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي ولويس سواريز للإصابة؛ ما اضطر مدربه إرنستو فالفيردي لضم الناشئ أنسو فاتي لقائمة الفريق.

وينضم فاتي لاعب غينيا بيساو لقائمة برشلونة للمرة الأولى لمواجهة النقص العددي في صفوف الفريق الكتالوني.

وانضم أنسو (16 عاما) لأكاديمية "لاماسيا" ببرشلونة منذ 6 سنوات وتم تصعيده لتدريب الفريق الأول خلال الأسبوع الجاري.

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ولفت فاتي أنظار جميع المدربين في أكاديمية "لاماسيا" بفضل مهاراته وقدراته وقد سجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف خلال 9 مبارايات بالدوري الأوروبي للشباب.

وخسر برشلونة أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 0-1 في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، ويسعى حامل لقب البطولة لتعويض ذلك بالفوز أمام بيتيس.

ويستعرض الفيديوجراف التالي أبرز المعلومات عن أنسو فاتي موهبة برشلونة المنتظرة أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني.