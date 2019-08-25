خريجات كليات التربية يناشدن ولي العهد السعودي 

ناشد نشطاء موقع التغريدات القصيرة"تويتر"، اليوم الأحد، ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، بالنظر إلى توصيات مجلس الشوري التي أكدت على توظيف خريجات كليات التربية والمجتمع، حيث أغلقت الكليات التي تخرجن منها، فكانت تابعة لوزارة المعارف آنذاك إلا أن الأمر تبدل بعد ذلك وصدرقرار إلحاق تلك الكليات بالتعليم العالي ومن هنا بدأت المأساة ، إنّهن خريجات كلّيات التربية المغلقة1428، وذلك بعد مرور 800 يوم على إصدار مجلس الشوري السعودي بتوصياته.



وأكد المتفاعلون مع هاشتاج " #تنفيذ_توصيه_كليات_التربيه٨٠٠"، على علمهم بحكمة القيادة السعودية، وعدم قبولها بإبتعاد بنات ونساء المملكة عن أحلامهن في أن يصبحن معلمات، وهو الأمر الذي طال تمنيه لمساعدة الوطن والشعور بالمشاركة في رؤية ولي العهد التي تهدف إلى التقدم والرخاء.

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