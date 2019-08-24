بالتفاصيل.. حقيقة اعتقال الأمير السعودي

كشفت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتقال الأمير السعودي فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز وصديقه الشاعر تركي الميزاني، بشأن قضية مقتل الشاعر الشلاحي.
وأوضحت الصفحات أن خبر سجن الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز لم يتم التأكد منه حتى هذه اللحظة، وما يتم تداوله هو مجرد شائعات، ومن المتوقع وضوح الأمر خلال الساعات القادمة.
ومن الأخبار المنتشرة بأن تركي الميزاني، تحدث مع الشاعر الشلاحي الذي
كما تحدث شعراء مقربون عن عدم دقة الأخبار التي تتحدث أن زميلهم الشاعرتركي الميزاني في السجن الآن، في ظل عدم صدور تأكيد أو نفي رسمي من قبل السلطات المعنية في المملكة أو من عائلة الشاعر السعودي الكبير ذي الشعبية الواسعة.
الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أحد أبناء الأمير عبد الرحمن بن سعود بن عبد العزيز آل سعود جده لوالده الملك سعود، شغل بالفترة الأخيرة الماضية منصب رئيس مجلس إدارة نادي النصر وله تاريخ طويل مع نادي النصر حيث خدمه كلاعب ثم إداري ثم مديراً للكره ثم عضواً لمجلس الإدارة.
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