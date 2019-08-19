مالديني في مدريد للتعاقد مع لاعب الريال

وصل بالو مالديني المدير التقني لأس ميلان الإيطالي، العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الاثنين، للتفاوض مع مسؤولي الريال بشأن ضم لاعب الفريق ماريانو دياز.

وأكدت صحيفة “توتو سبورت”، أن أسطورة أسطورة ميلان، يسعى لحسم صفقة دياز ونقله إلى الفريق الإيطالي، ليعزز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الصحيفة نفسها، أن خروج صاحب 26 عاما، من مفكرة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، وتعاقد الملكي مع لوكا يوفيتش، من شأنه أن يعجل بانتقال دياز إلى ميلان.

ووفقا لـ”توتوسبورت، فإن الفريق الإيطالي سيعرض استعارة اللاعب مع خيار الشراء، موضحة في الوقت ذاته أن مجموعة من الأندية ترغب في ضم دياز، سواء من الدوري الإسباني أو باقي دوريات القارة العجوز.