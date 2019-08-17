الحوثي: مصفاة الشيبة التي استهدفناها تعتبر أكبر مصافي النفط في السعودية

ونقلت قناة "المسيرة" عن الحوثي قوله، إن "عملية سلاح الجو المسير اليوم، هي أكبر عملية تستهدف تحالف العدوان منذ بداية العدوان"، مبيناً أن "مصفاة الشيبة تقع في حقل نفطي قرب حدود المملكة مع الإمارات وتبعد مسافة 1100 كم من أقرب نقطة حدودية مع اليمن".وأضاف أن "عملية سلاح الجو المسير درس مشترك وإنذار مهم للإمارات"، مؤكداً أن "مصفاة الشيبة تعتبر من أكبر مصافي النفط بالنسبة للنظام السعودي ولديها مخزون نفطي هائل".

وأوضح الحوثي، "أكدنا سابقًا أن عملياتنا ستتركز على الضرع الحلوب الذي يعتمد عليه الأمريكيون"، مبيناً أنه "في العام الخامس يتلقى تحالف العدوان الضربات الأكبر والصفعات القوية واللكمات القاتلة نتيجة لاستمراره في هذا العدوان الغاشم".



وكان الحوثيون قد أعلنوا في وقت سابق من، اليوم السبت، استهداف حقل ومصفاة نفط الشيبة، التابعة لشركة أرامكو السعودية، شرقي المملكة، فيما أكدوا أنه تم في الهجوم الذي يعد الأول من نوعه استخدام 10 طائرات مسيرة، حسبما نقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.اعترف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم السبت، بتعرض معمل للغاز في "حقل الشيبة" لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة.