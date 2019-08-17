الحوثي: مصفاة الشيبة التي استهدفناها تعتبر أكبر مصافي النفط في السعودية

اعتبر قائد انصار الله "الحوثيين" عبد الملك الحوثي، السبت، مصفاة الشيبة في السعودية التي تم استهدافها، اليوم، بأنها أكبر مصافي النفط في المملكة.
وأضاف أن "عملية سلاح الجو المسير درس مشترك وإنذار مهم للإمارات"، مؤكداً أن "مصفاة الشيبة تعتبر من أكبر مصافي النفط بالنسبة للنظام السعودي ولديها مخزون نفطي هائل".
وأوضح الحوثي، "أكدنا سابقًا أن عملياتنا ستتركز على الضرع الحلوب الذي يعتمد عليه الأمريكيون"، مبيناً أنه "في العام الخامس يتلقى تحالف العدوان الضربات الأكبر والصفعات القوية واللكمات القاتلة نتيجة لاستمراره في هذا العدوان الغاشم".
وكان الحوثيون قد أعلنوا في وقت سابق من، اليوم السبت، استهداف حقل ومصفاة نفط الشيبة، التابعة لشركة أرامكو السعودية، شرقي المملكة، فيما أكدوا أنه تم في الهجوم الذي يعد الأول من نوعه استخدام 10 طائرات مسيرة، حسبما نقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.
اعترف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم السبت، بتعرض معمل للغاز في "حقل الشيبة" لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة.
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