وفاة الفنان الكويتي حمود ناصر

اعلنت وسائل اعلامية كويتية، عن وفاة الفنان حمد ناصر. وذكرت الوسائل في خبر تابعته الخليج 365، ان "ناصر توفي اثر سكتة قلبية عن عمر 42 سنة". ويعد ناصر كان من ابرز المغنيين الكويتيين بداية القرن الحالي. ‬



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