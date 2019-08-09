المملكة العربية السعودية تصدر تأشيرات دخول إلى أرض الصومال

ستبدأ المملكة العربية السعودية قريباً إصدار تأشيرات على جوازات سفر أرض الصومال.

هذا خروج عن موقف المملكة السابق الذي كان طويلاً وهو إصدار التأشيرات لحاملي جوازات السفر الصومالية وليس جوازات سفر أرض الصومال.

يبدأ إصدار تأشيرات الدخول إلى صوماليلاند لأولئك الذين سيتوجهون للحج في مكة هذا الشهر.

بالفعل ، فإن رئيس أرض الصومال موسى بيهي موجود في المملكة العربية السعودية بدعوة رسمية من الملك سلمان بن عبد العزيز. من المتوقع أن يجري الزعيمان محادثات حول كيفية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

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سوف تعترف المملكة العربية السعودية أيضا بجوازات أرض الصومال الدبلوماسية.

هناك تقارير تفيد بأن الملك السعودي أرسل وفد أرض الصومال إلى طائرة نفاثة ملكية خاصة لاستلامها من مطار إيغال الدولي في هرجيسا مباشرة إلى المملكة.

هذه هي المرة الأولى التي يتلقى فيها رئيس أرض الصومال دعوة رسمية من القيادة السعودية.

يأتي هذا بعد شهرين فقط من لقاء رئيس أرض الصومال مع المبعوث السعودي أم محمد خياط في هرجيسا حيث ناقش الاثنان كيف ستساعد المملكة أرض الصومال في مجالات الاقتصاد والاستثمار ورفع الحظر المفروض على تصدير أرض الصومال إلى المملكة العربية السعودية وسبل تعزيزه. العلاقات الثنائية بين البلدين.