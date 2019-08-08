أسود الرافدين جاهزون لمواجهة نسور قاسيون في غرب آسيا

رياضة 2019-08-08 | 09:09 362 مشاهدة اختتم منتخبنا الوطني تدريباته، أمس الأربعاء، من أجل ملاقاة منتخب سوريا اليوم الخميس لحساب الجولة الرابعة ضمن بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا التاسعة، حيث خاض منتخبنا تدريباته في الملعب الثانوي في ملعب كربلاء الدولي .

وستشهد تشكيلة منتخبنا الوطني، غياب اللاعبين همام طارق وضرغام إسماعيل، بسبب الإصابة التي لحقت بهما بعد الجولتين الأولى والثانية، وبحسب التقارير الطبية من المؤمل أن يكون اللاعب ضرغام إسماعيل جاهزاً لمباراة منتخبنا أمام المنتخب اليمني في ختام الجولة الأخيرة من منافسات البطولة، فيما شد اللاعب همام طارق رحاله متوجها إلى مصر من أجل الفحوصات ليتماثل للشفاء هناك، وبالتالي سيغيب عن المباريات المتبقية للبطولة.



تطمينات من هادي

طمأن لاعب منتخبنا الوطني، صفاء هادي، الجماهير



قاسم: احتاج لبعض الوقت

على صعيد متصل، أكد لاعب منتخبنا الوطني، محمد قاسم: "سندخل المباراة بخيار الفوز لا غير، ومنتخبنا بأتم الجاهزية بالرغم من غياب اللاعبين همام طارق وضرغام إسماعيل، وسيتماثلان للشفاء بأقرب وقت، وبالتاكيد جميع زملائي اللاعبين سيعوضون داخل أرض الملعب، اما بالنسبة لي فأحتاج الى بعض الوقت بغية الانسجام اكثر مع زملائي اللاعبين، ومباراة فلسطين الأولى لي، وأعد الجماهير العراقية بأنني سأقدم الأفضل في المستقبل القريب". غياب طارق وإسماعيلوستشهد تشكيلة منتخبنا الوطني، غياب اللاعبين همام طارق وضرغام إسماعيل، بسبب الإصابة التي لحقت بهما بعد الجولتين الأولى والثانية، وبحسب التقارير الطبية من المؤمل أن يكون اللاعب ضرغام إسماعيل جاهزاً لمباراة منتخبنا أمام المنتخب اليمني في ختام الجولة الأخيرة من منافسات البطولة، فيما شد اللاعب همام طارق رحاله متوجها إلى مصر من أجل الفحوصات ليتماثل للشفاء هناك، وبالتالي سيغيب عن المباريات المتبقية للبطولة.تطمينات من هاديطمأن لاعب منتخبنا الوطني، صفاء هادي، الجماهير الرياضية حول مباراة اليوم أمام المنتخب السوري، وقال: "قادرون على خطف بطاقة التأهل مبكراً، سيما وأن منتخبنا جاهز لملاقاة منتخب نسور قاسيون بالرغم من أنهم منتخب جيد، لكننا سنكون على قدر المسؤولية وتحقيق نتيجة إيجابية تليق بسمعة الكرة العراقية والجماهيرية التي ستحضر المباراة، وأدعو جميع جماهيرنا العراقية إلى الحضور لهذه المباراة المهمة".قاسم: احتاج لبعض الوقتعلى صعيد متصل، أكد لاعب منتخبنا الوطني، محمد قاسم: "سندخل المباراة بخيار الفوز لا غير، ومنتخبنا بأتم الجاهزية بالرغم من غياب اللاعبين همام طارق وضرغام إسماعيل، وسيتماثلان للشفاء بأقرب وقت، وبالتاكيد جميع زملائي اللاعبين سيعوضون داخل أرض الملعب، اما بالنسبة لي فأحتاج الى بعض الوقت بغية الانسجام اكثر مع زملائي اللاعبين، ومباراة فلسطين الأولى لي، وأعد الجماهير العراقية بأنني سأقدم الأفضل في المستقبل القريب".

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