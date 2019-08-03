إلغاء سن التقاعد للعاملين بالسعودية

إيمان حنا فى خطوة نحو التطوير ألغت المنشآت التجارية والهيئات العاملة بالمملكة العربية السعودية سن التقاعد وهو 60عاما للعاملين و55 للعاملات، وأرجعت سن التقاعد وفق ما تقضى به أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية، وفقلا لصحيفة "عكاظ". كما ألغت المملكة التمييز بين الرجال...

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