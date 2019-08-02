الحسم في قضية رانيا يوسف و”الفستان الفاضح”

بعد اتهامها بنشق الفسق والفجور، قالت نيابة استئناف القاهرة، مؤخرا، إن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الفنانة رانيا يوسف، بسبب قضية الفستان الفاضح، ليتم تبرأتها من تهمة الفسق والفجور التي وجهت لها.

واتهمت السلطات المصرية رانيا يوسف بنشر الفسق والفجور، بعد ظهورها في تظاهرة فنية بفستان اعتبره البعض فاضحا كون مناطق حساسة في جسمها ظهرت عندما مرت به على السجادة الحمراء.

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وأصدر محامي رانيا يوسف، شعبان سعيد بيانا توضيحيا، يوضح حفظ نيابة 6 أكتوبر للتحقيقات في قضية موكلته.

وجاء في البيان: “أصدرت نيابة 6 أكتوبر الجزئية قرارها بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (حفظ التحقيقات) في القضية رقم 2478 لسنة إداري ثاني الشيخ زايد وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الفستان والخاصة بلفنانة رانيا يوسف وذلك بعد قيام نيابة استئناف القاهرة بإجراء التحقيقات اللازمة في البلاغات المقدمة من عدة أشخاص ضدها”.

يذكر أن رانيا يوسف سبق وأن اعتذرت على الهواء مباشرة، موضحة أن “البطانة الداخلية” للفستان صعدت للأعلى أثناء مشيها، وهو ما أدى لظهور منطقة حساسة في جسمها.