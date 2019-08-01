الجماهير العراقية تغزو حساب عازفة الكمان في كربلاء

رياضة 2019-08-01 | 19:43 10,603 مشاهدة بعدما انتشر حسابها الرسمي عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت حسابات العازفة اللبنانية جويل سعادة على "انستغرام" و "فيسبوك"، غزواً من قبل الجماهير العراقية التي تسابقت على اضافتها. جويل اصبحت حديث الساعة في وسائل التواصل الاجتماعي بالعراق، بعدما تألقت في حفل افتتاح بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا، بعزفها للنشيد الوطين العراقي "موطني" على ارضية ملعب كربلاء الدولي امام اكثر من 30 الف متفرج.



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