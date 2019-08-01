الجماهير العراقية تغزو حساب عازفة الكمان في كربلاء

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2019-08-01 | 19:43
10,603 مشاهدة
بعدما انتشر حسابها الرسمي عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت حسابات العازفة اللبنانية جويل سعادة على "انستغرام" و "فيسبوك"، غزواً من قبل الجماهير العراقية التي تسابقت على اضافتها.
جويل اصبحت حديث الساعة في وسائل التواصل الاجتماعي بالعراق، بعدما تألقت في حفل افتتاح بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا، بعزفها للنشيد الوطين العراقي "موطني" على ارضية ملعب كربلاء الدولي امام اكثر من 30 الف متفرج.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.