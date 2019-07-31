مصر.. تجديد حبس منى الغضبان في ”فيديوهات خالد يوسف الجنسية“

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس سيدة الأعمال منى الغضبان 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الظهور في فيديو إباحي مع المخرج المصري خالد يوسف، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“فيديوهات خالد يوسف الجنسية“.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط ”الغضبان“ للتحقيق معها بعد تسريب فيديوهات إباحية لها مع المخرج خالد يوسف، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة الصادر بضبطها.
و“الغضبان“ هي سيدة أعمال مصرية، تورطت ضمن 4 سيدات أخريات في فضائح جنسية مع المخرج خالد يوسف.
واعترفت الغضبان في وقت سابق أمام النيابة، بالفيديو الجنسي الذي ظهرت فيه مع المذكور، وقالت إنها تعرَّفت على المخرج في إحدى المناسبات منذ سنوات، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عرفيًّا.
وأوضحت أنّه تمَّ تصويرها بمعرفة المخرج الشهير، الذي كانت متزوجة به في وقت تصوير الفيديو زواجًا عرفيًّا عام 2010.
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