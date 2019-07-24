السعودية.. وفاة الشيخ صالح المقيطيب ومدونون يعددون فضائله

أعلن اليوم في المملكة العربية السعودية عن وفاة الشيخ صالح المقيطيب، الذي أمّ أكثر من مسجد.

وعقب الإعلان تصدر هشتاج الوفاة الترند السعودي على موقع تويتر.

واستعرض المدونون على موقع التواصل الكثير من شمائل الشيخ المقيطيب.

وبحسب مغردين فإن الشيخ صالح المقيطيب هو إمام منذ أكثر من ستين سنة، وفوق ذلك صاحب صوت شجيّ، لم تُعرف عنه الإمامة فقط، وإنما ترسيخ الاعتدال بين الجيل الجديد، وحين كان الحماس المرَضي متمكّناً من الشباب في فترة التسعينيات، كان يمنع أن يكون المسجد مكاناً للإثارة، أو إلقاء الكلمات الحماسية المتشنجة.

وأضافوا أن الشيخ المقيطيب يعرف أهل الحي جيداً، يعرف الجائع منهم، والمحتاج والكسير الذي يجب أن تتم مساعدته. هذا الرجل الثمانيني الآن محل تقدير لا يجارى في الأحياء المحيطة، ذلك أنها فعلاً رأت كيف يكون المسجد مؤسسة تُعنى بشأن الحي وتهتم بأمره.