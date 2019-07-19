على mbc..الجم ونزهة الركراكي في عمل رمضاني

يرتقب أن تعود الفنانة نزهة الركراكي، لشاشة التلفاز رفقة الفنان محمد الجم، وذلك في رمضان القادم بمسلسل يبث على قناة MBC دراما.
مصادر خاصة أوضحت لموقع “اليوم 24” أن العمل من إخراج المخرج هشام الجباري، وتكلفت بتنفيده شركة انتاج مغربية بتكليف من مسؤولي قناة mbc.
وأضافت نفس المصادر أن مشاركة الجم والركراكي في العمل، كانت فكرة مقترحة من قطاع الدراما في قنوات mbc ليرتقب بذلك عودتهما لشاشة التلفاز بعد غياب طويل.
وينتظر أن تتم برمجة المسلسل المغربي ضمن برامج قناة mbc شهر رمضان المقبل.
ويشكل الجم والركراكي ثنائيا نجاحا على خشبة المسرح إذ يعملان منذ سنوات طويلة مع بعضهما في نفس الفرقة المسرحية.
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