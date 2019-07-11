اتهامات بالتحرش لمرشح ترامب لثاني أهم منصب في الجيش الأمريكي

أحمد قاسم
يواجه الجنرال الأمريكي البارز، "جون هيتن"، وهو مرشح الرئيس دونالد ترامب، لمنصب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، اتهامات بالتحرش، وهو الأمر الذي قد يصعب من فرصة حصوله على أهم ثاني منصب بالجيش الأمريكي.
ونشرت وكالة "أسوشيتيد برس" اليوم، الخميس، تقريرًا مطولًا نقلت فيه صاحبة الاتهام، وهي ضابطة بالجيش الأمريكي، قولها إن الجنرال "هيتن" قام بالتحرش بها مرات عديدة وبوسائل مختلفة في عام 2017 عندما كانت تعمل مساعدة له، مشيرةً إلى أنه حاول عزلها من الخدمة العسكرية بعد أن تصدت لسلوكه المشين.
وقالت السيدة، التي لم تكشف عن...
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