الأخبار: هروب زوجة حاكم دبي تم بمساعدى أبوظبي وبالتنسيق مع السعودية

كشف أمير سعودي أن عملية هروب الأميرة الهاشمية، هيا بنت الحسين، زوجة حاكم إمارة دبي محمد بن راشد، والأخت غير الشقيقة لملك ​الأردن​ عبد الله الثاني، تمّت بمساعدة ولي عهد ​أبوظبي​ محمد بن زايد، وبالتنسيق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والملك الأردني، وسط خلاف مستعر بين حاكم دبي ورجل ​أبو ظبي​ القوي.

ونقل مصدر دبلوماسي لـ"الاخبار" عن الأمير السعودي أنه اطلع على حيثيات سفر الأميرة هيا وأولادها وطلبها ​الطلاق​ من ابن راشد، وتقديم طلب اللجوء إلى ​ألمانيا​. وفي التفاصيل، وبعد أن نسّق ابن زايد مع الملك عبد الله عملية الهروب، تولى فريق العمليات الخاص الذي يتبع ابن سلمان تنفيذ العملية. ولفت المصدر الى أن عبد الله الثاني زار ​الامارات​ قبل مدة، وعقد اجتماعاً استمر بضع ساعات من ابن زايد "كان استمراراً للقاء جمعهما في ليلة سابقة"، وأضاف: "أثار عدم لقاء الملك الأردني زوج أخته محمد بن راشد، شكوكاً كثيرة وعلامات استفهام يومها".