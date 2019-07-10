الصفدي: أعمل للدفع باتجاه إقرار قانون التحرش الجنسي معدلا

أعلنت النائب ​فيوليت الصفدي​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها تعمل وفريق عمل متخصص "للدفع باتجاه إقرار قانون ​التحرش الجنسي​ معدلًا كي يشمل أماكن العمل والأماكن العامة ويخص ​المرأة​ بتسهيلات استثنائية لدى تقدّمها بالشكوى".

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