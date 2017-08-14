مسلمة امريكة تنال تعويضا بلغ 85 الف دولار لنزع الشرطة حجابها بالقوة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

حصلت مسلمة أجبرها شرطيون على نزع حجابها خلال توقيفها، على 85 الف دولار في مدينة لونغ بيتش ضاحية لوس انجليس، في اطار اتفاق بالتراضي.

وقال مجلس العلاقات الامريكية الاسلامية (كير) على موقعه الالكتروني، ان “كيرستي باول وهي امريكية من اصول افريقية ومسلمة تقدمت بشكوى بعدما نزع رجال شرطة حجابها بالقوة امام شرطيين ذكور وعشرات المعتقلين”.

واضاف البيان ان “السيدة باول كانت ترتدي الحجاب وفقا لمعتقداتها الدينية واجبرت على ان تمضي الليلة سافرة عندما كانت موقوفة”، موضحا انها “تصف التجربة على انها سببت صدمة عميقة”.

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وصوتت لونغ بيتش الثلاثاء على الموافقة على الاتفاق الودي الذي ينص على دفع تعويضات قيمتها 85 الف دولار، كما قالت المنظمة مشيرة الى ان بلدات اخرى في مناطق اورانج وسان برناردينو ومحيط لوس انجليس عدلت قوانينها لحماية الحق في ارتداء الحجاب خلال الاحتجاز.

واكد مونتي ماشيت مساعد الدعي في لونغ بيتش في تصريحات نشرتها صحيفة لوس انجليس تايمز ان شرطيات سيتولين الآن نزع حجاب اي معتقلة “اذا كان ذلك ضروريا لامن العنصر” وبدون وجود شرطيين او معتقلين ذكور.

وكانت باول اوقفت خلال اجراءات روتينية للتدقيق في الهوية في مايو 2015 لتهم ما زالت تدرس. وخلال توقيفها قال رجال الامن ان عليها خلع حجابها. وقد رفض طلبها شرطية لتفتيشها ولم يسمح لها بارتداء حجابها عند احتجازها قيد التحقيق.

وقالت في الشكوى التي تقدمت بها العام الماضي في لوس انجليس “لا اتمنى لاي شخص ان يمر بما شعرت به