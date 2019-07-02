من هو آخر أبناء حاكم الشارقة الذكور الذي توفي في لندن

الموجز

يعتبر الشيخ خالد، الذي توفي عن عمر ناهز 39 عامًا، آخر الأبناء الذكور من نسل حاكم الشارقة، والذي تبقى لديه 4 بنات، إحداهن شقيقة توأم للشيخ المتوفى خالد اسمها الشيخة حور وفق ما نشرته اليمن الآن .

ونقلا عن نفس الصحيفة ، توفي الشيخ محمد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة من زوجته الأولى في أبريل من العام 1999، قبل أن يفارق نجله الثاني خالد الحياة بعد 20 عامًا من وفاة شقيقه الأكبر، دون أن يعلن سبب الوفاة.وولد الشيخ خالد في العام 1980، ووالدته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، واشتهر بوصفه مصمم أزياء عالميًا، كما يشغل منصب رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني.

وفي مقابلة صحفية قبل سنوات، يقول الشيخ خالد القاسمي، إن والده الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، دعم شغفه الفني منذ صغره وعندما كان في التاسعة من عمره فاز بمنحة دراسية في الفن، غادر على إثرها الشارقة إلى المملكة المتحدة، حيث قضى معظم حياته متنقلًا بينها والشارقة، حيث يوازن بين شغفه بالعمارة في مجلس التخطيط الحضري بالشارقة، وبيت الأزياء القاسمي.

وتابعت اليمن الآن في حديثها حول القاسمي ، قائلة : عمل الراحل خالد القاسمي في مجال تصميم الأزياء الرجالية، وكان أول مصمم عربي يشارك في فعاليات ”أسبوع لندن للأزياء الرجالية“ ببريطانيا، وكانت تصاميمه تثير الانتباه والإعجاب، بحسب المتابعين؛ لأنه كان يمزج بين حياة البداوة والمعاصرة في تصاميمه.

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أسبوع الموضة في باريس

شارك القاسمي أيضًا في ”أسبوع الموضة بباريس“، وكان أول مصمم خليجي يشارك في عرض تصاميمه لخريف عام 2010 في أحد أكبر دور العرض العالمية.

ذكرت بعض تقارير الموضة، أنه قدم تصاميم من أزيائه للعديد من المشاهير والنجوم العالميين والأوروبيين، مثل الليدي جاجا وفلورتس ويلج وشيريل كول وغيرهم.