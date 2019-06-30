النشرة: الفيديو المتداول على انه للمهندس إيلي داوود العامل في كازاخستان عار من الصحة

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علمت "النشرة" ان مقطع الفيديو الذي يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي على انه للمهندس اللبناني إيلي داوود العامل في شركة "سي سي سي" في كازاخستان هو عار من الصحة والشخص الموجود في الفيديو ليس ايلي.
ويظهر في الفيديو شخص يقوم بإيحاءات جنسية مع فتاة ينسب اليها انها كازاخية. ويتم تداول الفيديو على أنه أحد أسباب تهجم العمال الكازاخيين على المهندسين والعاملين العرب في الشركة.
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