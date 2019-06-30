النشرة: الفيديو المتداول على انه للمهندس إيلي داوود العامل في كازاخستان عار من الصحة

علمت "​النشرة​" ان مقطع الفيديو الذي يتم تداوله على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ على انه للمهندس اللبناني إيلي داوود العامل في شركة "سي سي سي" في ​كازاخستان​ هو عار من ​الصحة​ والشخص الموجود في الفيديو ليس ايلي.

ويظهر في الفيديو شخص يقوم بإيحاءات جنسية مع فتاة ينسب اليها انها كازاخية. ويتم تداول الفيديو على أنه أحد أسباب تهجم ​العمال​ الكازاخيين على المهندسين والعاملين العرب في الشركة.