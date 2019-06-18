اخبار العالم

الجيش الليبي يعتقل مرتزقة أجانب في معارك طرابلس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يعتقل مرتزقة أجانب في معارك طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت "الكتيبة 140 مشاة"، التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، إنها تمكنت من القبض على عدد من المرتزقة الأجانب من جنسيات إفريقية، أثناء قتالهم ضمن قوات حكومة الوفاق، في معركة تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلّحة والجماعات الإرهابية.

وأضافت الكتيبة في بيان مصوّر، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن هؤلاء المرتزقة، تم جلبهم للقتال إلى جانب قوات أسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية، بالقوة لمحاربة قوات الجيش الليبي، ووقف تقدمه نحو وسط العاصمة طرابلس، وقامت بعرض صورهم.

Advertisements

وتواجه حكومة الوفاق منذ بدء العملية العسكرية في العاصمة طرابلس، مطلع شهر أبريل الماضي، اتهامات بتحالفها مع مرتزقة أجانب واستنجادها بقيادات متطرفة لقتل الليبيين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تحدث مقاتل سوداني بعد أسره من طرف الجيش الليبي في العاصمة طرابلس، عن عملية تجنيد يتعرض لها المهاجرين غير الشرعيين، لتعزيز ودعم قوات الوفاق والقتال بصفوفها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يعتقل مرتزقة أجانب في معارك طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا