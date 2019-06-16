السعودية تنفي إقامة "ملهى ليلي إسلامي" بجدة.. كلها شائعات مُغرضة

أحمد أبوعقيل

"ديسكو حلال".. "ديسكو محترم".. "نايت كلوب إسلامي".. "مقهى ليلي للكبار والعائلات" شائعات انتشرت مثل النار في الهشيم مصحوبة بفيديو مُفبرك منذ أمس على شبكات التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة في السعودية.

وجاء في مقطع الفيديو صوت أنثوي يتحدث عن إقامة "ملهى حلال" تذكرة دخوله تبدأ من 370 إلى 500 وتصل إلى 1000 ريال سعودي، واصفةً الافتتاح بـ "شيء جميل جداً"، لأنه سيكون "ديسكو محترماً" للعائلات يخلو من المشروبات الكحولية وخلافه.

غيرة

غار الشعب السعودي على عاداته وتقاليده المحافظة بعد انتشار هذا الفيديو، ما دفعه للتعبير عن غضبه واستيائه، خاصةً أن الملهى، قريب من مكة المكرمة، حسب الشائعة معتبراً الأمر انحدارً لا انفتاحاً بل "تعدي واضح على النهج المحافظ للمملكة وانحدار ديني في بلاد المقدسات"، وزاد النقاش حدة حتى تصدر هاشتاق "ديسكو في جدة" ترند تويتر.

افتراءات

ورد المشرف العام على موسم جدة المهندس "رائد أبو زنادة" بشكل واضح وصريح على الافتراءات والادعاءات، نافياً وجود أي مخالفات في الموسم، مشدداً على أن القائمين عليه ملتزمين بالأنظمة المعمول بها داخل المملكة روحاً ونصاً، حسب ما ورد في صحيفة الرياض السعودية.

مطالبة بالتروي

وفند أبو زنادة شائعة وجود فعاليات مخلة بالآداب أو مخالفة لأعراف المجتمع السعودي، مشيراً إلى أن القائمين على فعاليات الموسم من أبناء وبنات البلد ويحرصون على تحقيق رغبات واهتمامات السعوديين بكافة فئاتهم العمرية من ناحية والتعزيز والإعلاء من شأن السياحة الداخلية من ناحية أخرى.

ودعا أبو زنادة السعوديين إلى تفادي الانسياق خلف مقاطع الفيديو المُضللة، وتحري الدقة، داعياً الجميع إلى استقاء الأخبار من القنوات الرسمية لموسم جدة.