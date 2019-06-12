“فضيحة أخلاقية” تتسبب في طرد لاعب من معسكر المنتخب الجزائري تحضيرا لـ”الكان”

قرر جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، إبعاد لاعبه هاريس بلقبلة، من القائمة النهائية لـ”ثعالب الصحراء” الذين سيخوضون نهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة في مصر، وذلك بسبب “فضيحة أخلاقية”، بعد أن انتشر له فيديو مخل للحياء، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن انشار الفيديو الفاضح، والذي يظهر فيه لاعب المنتخب الجزائري عورته، عندما كان أجد زملاءه في الفريق يلعب أحد الألعاب الإلكترونية الشهيرة، أحدث ارتباكا كبيرا داخل معسر المنتخب الجزائري، وشوش على أجواء التحضير للعرس الكروي القادم.

وأكدت المصادر ذاتها، أن بلماضي، رفض اي توضيحات من اللاعب، وقرر بتنسيق مع الاتحاد الجزائري للعبة، إبعاد بلقبلة، قبل أن يبتم تعويضه باللاعب محمد بن خماسة، لاعب وسط فريق اتحاد العاصمة.

ويخشى أنصار منتخب “الخضر” أن يؤثر هذا الحادث على الأجواء الداخلية داخل المنتخب، وخاصة وأننا على بعد أقل من 10 ايام من انطلاق المنافسات.

وسيخوض المنتخب الجزائري، الذي يحضر للمنافسة القارية في الديار القطرية، مباراة ودية أخيرة أمام منتخب مالي، قبل التوجه للعاصمة المصرية القاهرة، حيث سينافس في المجموعة الثالثة، التي تضم السينيغال، كينيا، وتنزانيا.