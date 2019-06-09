رانيا يوسف معجبة بالتقاليد المغربية

تواصل الفنانة المصرية رانيا يوسف، التعبير عن إعجابها بالثقافة والتقاليد المغربية، وهذه المرة ظهر ذلك من خلال إطلالتها بالقفطان المغربي. وشاركت رانيا يوسف على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أخيرا، صورتها بقفطان مغربي عصري أبيض اللون، ومزركش باللون الذهبي. وأصبح القفطان المغربي زيا عالميا، مشهورا بين النجمات، سواء العربيات أو التركيات، وأمريكيات. وسبق أن فاجأت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، الجمهور المغربي، بعدما حضرت وجبة “الطاجين المغربي” لإفطار رمضان، وكتبت عنه: “إنه من الأطباق المغربية، التي تحبها”.

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