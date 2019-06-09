هيئة الحج تحدد آخر موعد لاستلام جوازات الفائزين بقرعة العام الحالي

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الهيئة حددت يوم الأحد الموافق 16 / 6 / 2019 آخر موعد لاستلام مكاتبها في بغداد والمحافظات لمعاملات الفائزين بقرعة الحج لهذا العام التي تتضمن تسديد الدفعة الثانية من الحج وتسليم جوازات السفر، وغيرها من الإجراءات الإدارية".وأشار الكناني، إلى أنه "في حالة عدم مراجعة الفائزين بالقرعة لعام 2019 إلى مكاتب الهيئة وعدم تسليم جوازاتهم ضمن الفترة المحددة، سيعتبرون مؤجلين للعام المقبل".

وكانت هيئة الحج دعت، في وقت سابق، الفائزين بالقرعة الإلكترونية لهذا العام 2019 إلى تسديد الدفعة الثانية من تكلفة الحج وتسليم جوازاتهم لاستحصال تأشيرة الحج.