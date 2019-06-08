بالفيديو.. لاعب اوكراني يُقبل مراسلة على طريقة كاسياس

رياضة 2019-06-08 | 18:35 4,618 مشاهدة قبل اللاعب الأوكراني أولكسندر زينشينكو، مراسلة احدى القنوات الاوكرانية بعد انتهاء المقابلة، التي اجريت معه عقب فوز اوكرانيا على صربيا 5-0 في تصفيات امم اوروبا "يورو 2020".



ومع ذلك ، يبدو أنه لا توجد علاقة رسمية بين موهبة مانشستر سيتي والصحفية الأوكرانية، لكن قبلة زينتشينكو اتنتشرت على شبكة الإنترنت والآن الجميع يتحدثون عنها. لاعب خط وسط مانشستر سيتي، احتفل بالنتيجة على طريقته الخاصة، حيث قَبلَ مراسلة التلفزيون الأوكراني قبل أن يختتم كلامه، على طريقة قبلة أيكر كاسياس الشهيرة لسارة كاربونيرو بعد انتصار إسبانيا في كأس العالم 2010.ومع ذلك ، يبدو أنه لا توجد علاقة رسمية بين موهبة مانشستر سيتي والصحفية الأوكرانية، لكن قبلة زينتشينكو اتنتشرت على شبكة الإنترنت والآن الجميع يتحدثون عنها.





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