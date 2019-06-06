بعدما كان منتظرا إعدامه بعد رمضان.. أنباء عن إصدار العاهل السعودي عفواً عن سلمان العودة

تضاربت الأنباء، خلال الساعات الماضية، حول إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا بالافراج عن الشيخ سلمان العودة، وعدد آخر من الشيوخ، والعلماء في المملكة السعودية.

وذكرت مصادر سعودية أن هناك قرارا ملكيا صدر، يقضي بالإفراج عن سلمان العودة، وعدد من العلماء، وفق موقع “الساعة”، ولكن الديوان الملكي السعودي، أو وكالة الأنباء السعودية، أو أيا من الصحف السعودية لم تورد أي تأكيد لهذا النبأ، الذي انتشر بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل موقع الساعة عن مصدر سعودي، أن القصر الملكي في المملكة يعتزم إصدار عفو ملكي عن عدد من العلماء، والدعاة على رأسهم سلمان العودة، الذي أكدت المصادر أنه لن يتم إعدامه عقب انتهاء عيد الفطر المبارك كما تداولت بعض وسائل الإعلام العربية والمحلية.

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ولم يعلق نجل عبد الله العودة، نجل الداعية البارز، على الأنباء، التي تتحدث عن إصدار عفو ملكي عن والده، وعدد من الدعاة والعلماء.

يذكر أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أصدر، أخيرا، بيانا حول نية السلطات في السعودية، إعدام سلمان العودة، عضو الاتحاد، وعدد آخر من رجال الدين في البلاد، الذين اعتقلوا سابقا في سياق الحملة الأخيرة، التي استهدفتهم.

وحذر الاتحاد العالمي من إقدام السلطات السعودية على تنفيذ هذه الخطوة بحق العلماء، والدعاة، واصفة ذلك حال تم إقراره بأنه كارثة، وسيشكل جريمة كبيرة، داعيا في الوقت ذاته إلى الدعاء إلى جميع المعتقلين في ظل الظروف الصعبة الراهنة.