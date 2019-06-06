شكرا لقرائتكم بالصور.. طريقة "خبيثة" لحرق المحاصيل في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت وسائل إعلام عراقية صورا لمزرعة محترقة في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وشرحت الصور الطريقة "الخبيثة" التي استعملها الفاعلون لإشعال الحريق.

وأوضحت الصور قيام مجهولين بوضع "عدسة مكبرة" بين المحاصيل الزراعية لإشعال النيران فيها.

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مهمة العدسة المكبرة كما هو معروف، عكس أشعة الشمس وتحويلها إلى شرارة تتسبب باندلاع الحرائق داخل المحاصيل.

"إبعاد الشبهات"

وبحسب ناشطين من المنطقة، لجأ الفاعلون إلى هذه الطريقة لإبعاد الشبهات عنهم.

إلى ذلك، أعلنت مديرية الدفاع المدني، أن 219 حريقا اندلع في المحاصيل الزراعية خلال 25 يوما في المحافظة.

واندلعت أكثر من 40 منها في كركوك، وطالت معظمها محاصيل المزارعين، والتهمت النيران محاصيل القمح والشعيير في المكان القريب منها.