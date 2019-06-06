- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم بالصور.. طريقة "خبيثة" لحرق المحاصيل في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - نشرت وسائل إعلام عراقية صورا لمزرعة محترقة في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.
وشرحت الصور الطريقة "الخبيثة" التي استعملها الفاعلون لإشعال الحريق.
وأوضحت الصور قيام مجهولين بوضع "عدسة مكبرة" بين المحاصيل الزراعية لإشعال النيران فيها.
مهمة العدسة المكبرة كما هو معروف، عكس أشعة الشمس وتحويلها إلى شرارة تتسبب باندلاع الحرائق داخل المحاصيل.
"إبعاد الشبهات"
وبحسب ناشطين من المنطقة، لجأ الفاعلون إلى هذه الطريقة لإبعاد الشبهات عنهم.
إلى ذلك، أعلنت مديرية الدفاع المدني، أن 219 حريقا اندلع في المحاصيل الزراعية خلال 25 يوما في المحافظة.
واندلعت أكثر من 40 منها في كركوك، وطالت معظمها محاصيل المزارعين، والتهمت النيران محاصيل القمح والشعيير في المكان القريب منها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. طريقة "خبيثة" لحرق المحاصيل في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.