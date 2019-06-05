الان تتابع 14 شهيداً في هجوم على كمين الشرطة المصرية في سيناء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365: استشهد صبيحة اليوم الأربعاء 14 من عناصر الشرطة المصرية في هجوم إرهابي على كمين للشرطة في منطقة سيناء. Advertisements وبحسب التفاصيل فقد استهدف هجوم مسلح كمينا للشرطة المصرية صباح اليوم الأربعاء غرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وأفاد شهود عيان بأن الهجوم استهدف الكمين رقم 14 أثناء صلاة عيد الفطر ، مضيفين أن قوة الكمين تصدت للمهاجمين وأن الاشتباكات استمرت لأكثر من نصف ساعة. وشوهدت طائرات حربية وهي تحلق في سماء مدينة العريش لمطاردة المهاجمين.ولم يصدر بعد أي بيان رسمي من السلطات المصرية في هذا الشأن.

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