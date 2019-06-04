الفنانة المصرية رانيا يوسف تحضر “الطاجين المغربي”-فيديو

فاجأت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجمهور المغربي، بعدما حضرت وجبة “الطاجين ” لإفطار يوم أمس الأحد.

وشاركت رانيا على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مقطع فيديو لطريقة تحضيرها للطاجيم المغربي باللحم، وقالت إنه من الأطباق المغربية التي تحبها.

وكشفت رانيا عن الخطوات التي تتبعها في تحضير الطاجين، لتعرف جمهورها من مصر طريقة إعداده.

وانتشر مقطع فيديو رانيا يوسف والطاجين بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مع تعاليق تنوه بالأكل المغربي الذي استطاع أن يغزو العالم.