وسائل اعلام: السعودية تعلن غداً أول أيام عيد الفطر

افادت وسائل اعلام عربية، الاثنين، بأن يوم غد الثلاثاء اول ايام عيد الفطر في السعودية

ونقل موقع لبنان 24 في خبر عاجل له، بـ"رؤية هلال شهر شوال في تمير السعودية والثلاثاء أول أيام عيد الفطر في المملكة".

واعلنت ايران وماليزيا واندونيسيا واستراليا ونيوزيلندا والفلبين واليابان الاربعاء المقبل أول ايام عيد الفطر. واعلنت ايران وماليزيا واندونيسيا واستراليا ونيوزيلندا والفلبين واليابان الاربعاء المقبل أول ايام عيد الفطر.

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