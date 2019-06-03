الإثنين.. أول أيام عيد الفطر المبارك في مالي

أعلنت جمهورية مالى اليوم، الاثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك، ونقلت صحف "باماكو" عن وزارة الشؤون الدينية فى مالى أنه تم ثبوت رؤية هلال شوال مساء أمس الأحد فى عدةمناطق من مالى وعليه فإن اليوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وذكرت صحيفة "مالى اكتياليتى" نقلا عن بيان لوزارة الشؤون الدينية فى
كانت مالى قد بدأت صوم رمضان بيوم قبل الدول الإسلامية بعد أن أثبتت رؤية الهلال حينها.
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