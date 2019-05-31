100 حكاية إنسانية من اليمن تختتم المرحلة الأولى من إعادة تأهيل الأطفال ضحايا الحوثي

اختتمت يوم الخميس، فعالية المرحلة الأولى من برنامج إعادة تأهيل الأطفال ضحايا جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي. و قالت أ. زعفران زايد رئيسة مؤسسة تمكين المرأة اليمنية ، في الفعالية التي أقيمت بالمركز الثقافي اليمني بالقاهرة، إن البرنامج "هو امتداد لحملة 100 حكاية إنسانية من اليمن". 100 حكاية إنسانية من اليمن". وتلقى الأطفال المستهدفون من الحملة الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي وخضعوا لبرنامج مكثف من الدورات والأنشطة التفاعلية والترفيهية. Advertisements وبحسب زعفران فإن الأطفال تم تأهيليهم للعودة مجددا للصفوف الدراسية والاندماج مع اقرانهم للانخراط في الحياة الطبيعية. وفي الفعالية استعرض عدد من الأطفال تجاربهم مع البرنامج وحكوا قصصهم من وقعهم اليومية منذ لحظات تعرضهم للإصابة على يد مليشيات الحوثي وحتى اللحظة الراهنة. كما تحدث عدد من أباء وأمهات الأطفال وبثت عدد من الفلاشات وتم في ختام الفعالية توزيع شهادات التخرج وهدايا تذكارية.

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