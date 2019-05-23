شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمال الشاعر والديهى وشلبى يشاركون فى حفل إفطار نقابة الإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت نقابة الإعلاميين، مساء اليوم الخميس، حفل إفطار فى مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور كبار الإعلاميين .

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شارك فى الحفل، طارق سعدة نقيب الإعلاميين ومحجوب سعدة وأيمن عدلى ونادية مبروك وخالد فتوح من أعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة، ومحمد العمرى وكيل المجلس الأعلى للإعلام والمهندس أسامة الشيخ والإعلامى مدحت شلبى والإعلامى نشأت الديهى وعمرو عبد الحميد والإعلامى تامر أمين، والكابتن كريم حسن شحاتة والكابتن جمال عبد الحميد وتامر عبد الحميد، والكابتن خالد جلال والكابتن فاروق جعفر .

كما شارك فى الحفل الإعلامى جمال الشاعر ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية والدكتور جمال زهران وإيناس عبد الله رئيس قناة نايل دراما والفنانة فردوس عبد الحميد والدكتور خالد حنفى رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون ومحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، وعبد الجواد أبو كب رئيس تحرير موقع المجلس الأعلى للإعلام ومحمود علوان مدير مكتب رئيس المجلس الأعلى للإعلام .