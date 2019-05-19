شكرا لقرائتكم بعد تحذير أميركا.. طيران الإمارات: رحلاتنا تسير كالمعتاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن متحدث باسم "طيران الإمارات" أن الشركة على دراية تامة بإشعار وكالة الطيران الفيدرالية الأميركية للطيارين، الذي صدر في وقت متأخر الخميس في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث في بيان تلقت "الإمارات اليوم" نسخة منه، إن عمليات الناقلة تسير كالمعتاد حالياً من دون أي تغييرات، كما أنها على تواصل وثيق مع السلطات المعنية، محلياً وعالمياً، وتراقب الوضع عن كثب، مؤكداً أن "سلامة عملياتنا تبقى دائماً على رأس أولوياتنا من دون أدنى تهاون".

من جانبه، قال متحدث باسم "فلاي دبي" إن الشركة تسير رحلاتها ضمن المسارات الجوية المعتمدة دولياً، لافتاً في بيان إلى أن الشركة على اطلاع بالإشعار، وستواصل مراقبة الوضع والامتثال لأي توجيهات تصدر عن الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات.

كذلك أظهر التقرير السنوي لـ"مجموعة الإمارات" أن إجمالي أصول المجموعة وصل إلى 142 ملياراً و268 مليون درهم، للسنة المالية 2018-2019 المنتهية في 31 آذار/مارس 2019، مقابل 141 ملياراً و625 مليون درهم في العام المالي السابق، وبنسبة نمو بلغت 0.5%.

109.3 مليار درهم

وكشف التقرير أن عائدات المجموعة بلغت 109.3 مليار درهم (29.8 مليار دولار)، بنمو نسبته 7% عن نتائج العام الماضي.

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وأوضحت البيانات، التي اطلعت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، أن إجمالي قيمة أصول الطائرات والمحركات وقطع الغيار في شركة "طيران الإمارات" وحدها، وصل إلى 75 ملياراً و300 مليون درهم خلال السنة المالية 2018-2019، مقابل 71 ملياراً و100 مليون درهم للسنة المالية السابقة، بنسبة نمو بلغت 5.91%.

13 طائرة جديدة

وتسلمت "طيران الإمارات" 13 طائرة جديدة خلال السنة المالية، كما خرجت 11 طائرة من الخدمة، ما وصل بعدد الأسطول في نهاية آذار/مارس 2019 إلى 270 طائرة، في وقت بلغ معدل عمر الأسطول 6.1 سنة.

وبقيت الأصول الحالية لـ"طيران الإمارات"، باستثناء الاحتياطات النقدية، مستقرة تقريباً عند 13.9 مليار درهم، مقابل 13.8 مليار درهم للعام السابق، فيما بلغت قيمة الأصول النقدية نحو 17 مليار درهم بنهاية 31 آذار/مارس 2019.

أما شركة "دناتا" التابعة للمجموعة، وتعتبر أحد أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، فقد وصل إجمالي أصولها النقدية فقط إلى 5.1 مليار درهم بنمو 4%.

وحققت الشركة 1.4 مليار درهم (أرصدة نقدية من عملياتها خلال السنة المالية المنتهية في آذار/مارس 2019)، فيما بلغت قيمة الأصول الجارية الأخرى في الشركة 3.7 مليار درهم، مقابل 3.6 مليار درهم خلال العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 3.97%.