17 صورة ترصد الممشى الزجاجي على الكوبري المعلق بمحور روض الفرج

كتب- محمد عبدالناصر: تصوير- هاني رجب انتهت شركة المقاولون العرب من تركيب الممشى الزجاجي بأحد جوانب الكوبري المعلق بمحور روض الفرج. Advertisements وقال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إنه لأول مرة في مصر يتم تركيب أرصفة زجاجية كممشى للمواطنين على الكوبرى المعلق بمحور روض الفرج، ويمكن رؤية مياه النيل في الأسفل من خلال هذا الممشى. وحصل الكوبري المعلق بمحور روض الفرج على شهادة جينيس للأرقام القياسية كأوسع كبري معلق بعرض 66.8 متر. ويصل الحد الأدنى الذي حددته "جينيس" للأرقام القياسية العالمية...

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