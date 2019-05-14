علمت "​النشرة​" بأنه "تم ​إخلاء سبيل​ مدير عام ​التعليم العالي​ ​أحمد الجمال​ مقابل كفالة مالية وقدرها مليون ونصف ليرة". يذكر أنه في 13 آذار الفائت، أمر المدعي العام الاستئنافي في ​الجنوب​ رهيف رمضان بتوقيف أحمد الجمال رهن التحقيق في ملف تقاضي رشى لقاء اعطاء شهادات مزورة. وكان القاضي رمضان أوقف دكاترة ومديرة جامعة صيدون على ان يختم التحقيق الاولي بعد الانتهاء من التحقيق مع الجمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إخلاء سبيل مدير عام التعليم العالي احمد الجمال مقابل كفالة مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.