المفتي زغيب: التعذيب الذي تعرض له الموقوف الضيقة جريمة بشعة وموصوفة

إعتبر المفتي الشيخ عباس زغيب أن "التعذيب الذي تعرض له الموقوف حسان الضيقة على ايدي فرع المعلومات مما ادى الى موته هو جريمة بشعة وموصوفة ويجب محاسبة هذا الفرع عليها لانها تتعارض مع كل القوانين الدينية والوضعية وتتنافى مع الاخلاق".
وفي بيان له طالب زغيب "القضاء بمحاسبة هذا الفرع الذي يعيث فسادا ويتعاطى بذهنية المافيات والعصابات القاتلة وعنده مخالفات فاضحة اقل واحدة منها توجب الغاء هذا الفرع الهجين".
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