لوكسمبورج تحقّق في إرهاب قطر

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت لوكسمبورج تحقيقات برلمانية حول تمويلات قطرية لأحد المساجد، بعد ظهور وثائق عن أهداف مشبوهة للدوحة في أوروبا. ومطلع أبريل/نيسان الماضي، كشف كتاب جديد لصحفيين فرنسيين يحمل اسم "أوراق قطر" عن التمويل القطري للإرهاب في أوروبا، عبر مؤسسة "قطر الخيرية"، التي تبث سمومها تحت ستار المساعدات الإنسانية وتمول بناء مساجد ومراكز ومؤسسات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

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