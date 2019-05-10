يحيى أبو حاتم: هذه الصواريخ أثبتت أنها الأكثر تأثيرا وفاعلية في ميدان المعركة

اعتبر الخبير العسكري الاستراتيجي، ومستشار وزير الدفاع، العقيد يحيى أبو حاتم، أن الحروب أثبت أن الصواريخ الموجهة المضادة للدروع بجميع أنواعها(التو،السوينج فاير_الدراكون،البتورس) أنها الأكثر تأثيرا وفاعلية في ميدان المعركة".

وقال أبو حاتم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "بسبب دقة التصويب وقوة التفجير والمسافة".