اعتبر الخبير العسكري الاستراتيجي، ومستشار وزير الدفاع، العقيد يحيى أبو حاتم، أن الحروب أثبت أن الصواريخ الموجهة المضادة للدروع بجميع أنواعها(التو،السوينج فاير_الدراكون،البتورس) أنها الأكثر تأثيرا وفاعلية في ميدان المعركة".
وقال أبو حاتم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "بسبب دقة التصويب وقوة التفجير والمسافة".
وحول موضوع آخر قال" نكبة السويد، أكبر غلطة ارتكبتها الحكومة الشرعية في تاريخها فقد سمحت للأمم المتحدة العبث بالقضية اليمنية والمتاجرة بمعاناة الشعب والإبقاء على جماعة الحوثي الإرهابية".
ومضى "الاستمرار في التماهي مع المدعو مارتن غريفيث جريمة بحق الشعب اليمني.
احسموها عسكريا قبل أن يحسم أمركم وإلى الأبد".
واستطرد" لم تترك جماعة الحوثي لليمنيين معلماتاريخيا أو ثقافياأوثوريا إلا ودمرته،
واختتم " بالأمس قامت بدفن الهالك صالح الصماد في ضريح الجندي المجهول وهو رمز لشهداء الثورة اليمنية وقامت بدفن الهالك الديلمي في بستان دارالحجر وهورمزتاريخي واليوم تقوم بدفن مجموعةمن الهالكين في جامعةذمار وهي صرح تعليمي".
كانت هذه تفاصيل خبر يحيى أبو حاتم: هذه الصواريخ أثبتت أنها الأكثر تأثيرا وفاعلية في ميدان المعركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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