لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تطلق تقريرها السنوي لعام 2018

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق د. أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر التقرير السنوي للجنة لعام 2018. وشمل التقرير عدة أرقام ومعلومات وإحصاءات، ومنها عشرات آلاف المستفيدين من برامج التوعية والتأهيل والتدريب لمكافحة الاتجار بالبشر. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

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